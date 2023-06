Práve naopak. Evelyn dodáva odvahu všetkým ženám, ktoré nemajú veľkosť S alebo M. Lebo každé telo, ktoré nie je obézne a je zdravé, je pekné a môže si užívať letné dni. Presne, ako píše komička pri fotke na sociálnej sieti, kde sa ukázala v čiernych sexi plavkách.

„Krásny deň pusinky. Niekto ma summer body a niekto má summer Nobody. Ale jak sa hovorí Nobody is perfekt a podľa mňa akékoľvek telo si môže užiť krásne letné dni. To moje si ho užije v týchto hot plavkách,“ napísala.

A vyzerá v nich naozaj skvele. Presvedčte sa o tom v našej galérii.