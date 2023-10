Spisovateľ Jozef Banáš (74) sa podelil o vzácnu fotku so synom Adely a Viktora.

Odkedy manželia Vinczeovci vyšli s pravdou von a prezradili pohlavie dieťatka, ktoré si chcú adoptovať, rozhovoril sa aj dedko Jozef Banáš. Nemôže byť viac hrdý na to, že má možnosť tráviť čas s vytúženým vnukom a povedal aj, prečo si chvíle s ním naplno užíva, píše portál Život.

„Jednou z vecí, ktorých mi je v živote ľúto, je, že som sa nie dosť venoval našim dcéram, keď boli deti. S istotou si však pamätám – keď manželka priniesla čerstvé bábätko Adelku z pôrodnice, staršia sestrička Marienka si ju preskúmala a zahlásila: „A už sme všetci“. Čas nevrátime, a tak sa aspoň v dôchodkovom veku snažíme zameškané vynahradiť na vnúčatách. Vnučka Natali od staršej dcéry Márie žije v Prahe a jej detstva sme si užili aspoň cez prázdniny. Nuž a teraz prišiel do rodiny náš malý zázrak, vnúčik, najkrajší dar, aký mohli Adelka s Viktorom a my s nimi dostať. Občas mávame malého u nás, keď majú Adelka s Vikim povinnosti. Poviem vám, aj tých pár hodín dá zabrať. Obdivujem mamičky, ktoré majú viac detí natrvalo," rozcítil sa a prihodil aj zopár vtipných príhod. „Všimol som si, že malému sa najlepšie kaká, keď ho mám na koni, v tejto polohe aj veľmi rád prská na moju plešinu. Keď ho pre zmenu vezmem do náručia, s obľubou mi zhadzuje okuliare, podobne aj babičke."