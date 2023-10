Dominika Jurena Stará sa dočkala a porodila svoje druhé bábätko. . Bývalá Superstaristka je veľmi obľúbená na sociálnych sieťach, kde zdieľa rôzne mamičkovské aj nemamičkovské starosti bežného života. Pár týždňov pred pôrodom tam písala o svojich strachoch.

Zdroj: LÝDIA CZAKÓ Dominika Stará, speváčka

"Už keď sme sa s Michalom rozprávali o tom, že medzi deťmi nechceme veľký vekový rozdiel, ideálne tak 1,5-2 roky, vedeli sme, že to bude náročné takže som vlastne nič iné ani nečakala. A to, že tehotenstvo je tá ľahšia časť materstva a že to náročné obdobie ešte len príde keď sa malá narodí, o tom si tu asi nemusíme nič hovoriť," začala si vylievať svoje srdiečko obľúbená influencerka. Dnes však rieši úplne iné starosti pretože už drží v náručí svoj nový uzlík šťastia.

"Tesne pred polnocou si nás prekvapila a doplnila si našu rodinku. Z Miška je už veľký braček a z nás sú tí najšťastnejší rodičia," napísala na Instagram. Meno, ktoré dcérke vybrala nájdete v galérii.