Hoci práca moderátorky na prvý pohľad vyzerá ako ideálna, opak je pravdou. Blondínka sa v istý čas bála o život. "Ja som mala tých stalkerov niekoľko. Bolo ich viac. Jeden dokonca za mnou pravidelne chodil do Markízy a chcel si tu na našej recepcii ostentatívne vziať život, keď si ho nevezmem. Boli to veci, ktoré boli veľmi smutné. Najmä človek musel veľmi opatrne jednať s takouto osobou, ktorá nebola úplne v poriadku," prezradila moderátorka portálu markiza.sk. Dotyčný ju však neprenasledoval len v práci, no raz ho dokonca našla aj pred vlastným domom, kde ju čakal na schodoch.

"Jedného dňa som išla vyniesť smeti a ten dotyčný sedel na mojich schodoch vo vchode. Vtedy som možnože zareagovala aj trošku tvrdšie a naozaj som ho už takými ráznymi slovami a ráznymi vetami vyhnala zo svojho domu. Odvtedy som ho našťastie nevidela. Z času na čas sa objavil na Dni otvorených dverí televízie Markíza. Človek vtedy dúfa, že to toho dotyčného prejde a že sa bude venovať nejakým iným záležitostiam," dodala Hospodárová.