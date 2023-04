Pre týždenník Šarm speváčka prezradila, že ich vzťah je povznesený na inú úroveň: „My spolu nežijeme, sme skrátka priatelia, ale je dobré vedieť, že máte niekoho, kto vám dva alebo trikrát za deň zavolá, opýta sa, čo robíte, ako sa máte.“

Marcela si už v živote preskákala kadečo, tak jej nerobí problém rozprávať aj na intímne témy. Tak ani jej ďalšie slová neboli žiadnym prekvapením. Lebo vraví, že práve sex je neodmysliteľnou súčasťou života mnohých ľudí, dá sa to však aj bez neho? „Sexuálna láska sa preceňuje a stáva sa akoby tovarom v zmysle – fajn, tak to skúsim. A ničí to život,“ povedala speváčka, numerologička a spisovateľka v jednej osobe.

Zdroj: Shutterstock

„Každý človek, ktorý vstupuje do vášho života, vás ovplyvňuje a veľakrát negatívne. Výber partnerov musí byť s rozumom, lebo sex je silná vec, ktorá ovplyvňuje celé telo aj psychiku. Nie som za to, aby bol človek v tomto smere bigotný, ale mal by si rozmyslieť, s kým na túto loďku sadá,“ upozornila.