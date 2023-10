Zahral si bachara v seriáli Odsúdené, Maslákovho pomocníka v niekdajšom najobľúbenejšom seriáli Panelák či v humoristickom sitcome Mafstory. Istý čas pracoval aj ako osobný šofér niekdajšieho generálneho riaditeľa TV JOJ Františka Borovského, píše Plus 7 dní. Bol čistý dvanásť rokov, ale v roku 2018 opäť padol na dno, z ktorého sa zjavne nevyhrabal dodnes. Reportér PLUS 7 DNÍ ho pristihol pri bratislavskej čerpacej stanici, kde s kamarátom na trávniku skladali svoj „nazbieraný poklad“.

Nepoučiteľný

Roky abstinoval, nebral drogy ani nepil. Mal partnerku a tešil sa z dvoch synov, no dnes je opäť na ulici. Spred televíznych kamier sa Lukáš Hoffmann dostal rovno na ulicu a užívanie drog ho úplne odstavilo od pokojného rodinného života. Redaktori z Plus 7 dní ho pristihli na Brnianskej ulici, kde si spolu s kamarátom sadli do trávy. Neoddychovali, ale niečo majstrovali. Vyzeralo to, akoby spájkovačkou opravovali nejakú elektroniku.

Medzi rozsypanými vecami, ku ktorým nevedno, ako prišli, bol notebook, mobily, okuliare, kolobežka, nejaká kozmetika i dámska kozmetická taštička, lieky, predlžovačky či nabíjačky, ktoré si doniesli v taške a ruksaku. Pri prvom pohľade na Hoffmanna by človek nepovedal, že je z neho bezdomovec. Mal oblečenú čiernu zimnú bundu, ktorá nepôsobila ošumelým dojmom, práve naopak. Z očí si neskladal slnečné okuliare a na ľavom zápästí svietili výrazné strieborné hodinky. Štátna polícia sa pri pánoch pred nami len zastavila. Lukáša s kamarátom muži zákona nezadržali ani im nezhabali veci.