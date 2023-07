Bojovala s ukrutnými bolesťami po nepodarenej výmene bedrového kĺbu a zanedbanej rehabilitácií. Teraz sa pomaličky speváčka Marcela Holanová (72) vracia do života, no o jej vystúpenia nie je záujem, píše portál Plus 7 dní. Choroba sa jej navyše podpísala na tvári. Po rokoch trápenia a zdravotných komplikácií hľadá stratené šťastie a kariéru.

Hudba je pre exmanželku Karla Šípa (78) najväčšia životná láska a chcela by sa jej venovať naplno. Lenže ponuky jej akosi prestali chodiť. "Veľmi sa na ľudí teším. Kto to nezažil, vôbec netuší ako vám môže publikum chýbať,“ priznala červenovlasá speváčka. "V lete zatiaľ nič nechystám. Dúfam, že sa to nejako rozbehne. Bola som chorá, ale už som v pohode. Cítim sa dobre. Snažím sa veľa plávať, to pomáha,“ tvrdí Holanová.