Má koníček, ktorý by ste na ňu nepovedali. Napriek fóbii z telefonovania si totiž Táňa Pauhofová (39) užíva život naplno. Tak jej vášňou nie je len mladý manžel a dcérka Míla, ale aj... Uf, to naozaj?

Herečku totiž baví šoférovanie. Na tom by síce nebola nič závratné, ale ona neriadi len tak hocičo! Ako sa pred časom vyjadrila v televíznej šou 7 pádu Honzy Dědka, Táňu baví riadiť niečo úplne iné ako len obyčajný „osobák“: „Mňa baví šoférovať čokoľvek, viem šoférovať aj kamión,“ povedala. Tak jej nerobí problém si v prípade nutnosti poodnášať domov aj veľké kusy tovaru. „K niektorému nedostanete odvoz, ale ponúknu vám kľúče od dodávky, aby ste si to odviezli sami. Tak nezostáva nič iné ako si to odriadiť,“ vysvetľuje herečka.

Aj napriek tomu, že sa jej, zdá sa, plnia zatiaľ všetky sny, po jednom neustále túži. „Ešte by som chcela motorku," priznáva mama malej Míly.

Tú jej mama ukazuje svetu len sporadicky, aj keď už v októbri dovŕši dievčatko rok. Zo spoločných fotografií, ktorých je zatiaľ na sociálnych sieťach len ako šafranu, je však zjavné, že obaja rodičia si Mílu užívajú naplno: „Život sa nám veľmi zmenil, ale je to nádherný pocit. Táňu vnímam ako najlepšiu mamu na svete. Tešíme sa kočíkovaniu a všetkému, čo sa našej dcéry týka,“ prezradil Tánin manžel, hudobník Jonatán Pastirčák (30) pred časom pre PLUS 7 DNÍ.