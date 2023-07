Ako píše šarm.sk, Lola sa so svojimi fanúšikmi delí napríklad o informácie o tom, aké značky odevov obľubuje. Prezradila aj, ako to vyzerá u nich doma, aj to, že študuje na anglickom gymnáziu. No keď Laura odpovedala na otázky fanúšikov, prezradila aj súkromnejšie veci, ktoré sa týkali jej vzťahu s otcom či maminými partnermi, ktorých mohla zažiť.

Hoci sa jej rodičia Dara Rolins a Matěj Homola rozišli, keď Laura nemala ani tri roky, ich vzťah sa postupne utriasol do tej miery, že spolu vynikajúco vychádzajú a Lola má s obidvomi rodičmi skvelý vzťah. A jej otec sa dokonca odfotil so súčasným partnerom Dary Rolins Pavlom Nedvědom, ktorého ako futbalistu obdivuje, takže o nejakej nevraživosti nemôže byť ani reči.

Aj Lola sa pochválila, že má od Pavla Nedvěda, súčasného partnera Dary Rolins, podpísaný dres legendárneho futbalistu Cristiana Ronalda. Ako píše český týždenník Sedmička, keď prišla otázka, ako si spomína na rappera Rytmusa, s ktorým Dara Rolins žila sedem rokov, bola jej odpoveď pomerne strohá: "Nikdy mi nerobil otca. Rešpektujem ho ako hudobného interpreta," dala Laura jasne najavo, že k nemu žiadne city nemá.