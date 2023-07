Herečka Lucia Hurajová je známa z mnohých seriálov, ale aj ako dabérka a práce ma až až. Je najmä mamou troch detí, desaťročného syna Maximiliána a šesťročných dvojičiek Izabely a Sofie. Nič z toho jej na kráse neubralo, naopak vyzerá úžasne, sviežo a málokto by jej hádal 46 rokov.

My sme sa s ňou stretli na predstavení novej módnej značky Lucie Lukušovej, kde nám prezradila, ako bude tráviť leto. „Ja som známa tým, že som veľmi konzervatívna, takže aj svoje destinácie málokedy mením. Určite zavítam do Francúzska a určite do Talianska a tiež do južných Čiech,“ prezradila nám.

Zdroj: MICHAL SMRČOK Na snímke Lucia Hurajová a Lucia Lukušová počas predstavenia novej slovenskej módnej značky LULU VISION.

A čo jej nesmie chýbať v letnom šatníku? „Mám veľmi rada striedanie funkčných kraťasov z ľahkých materiál a samozrejme na večer šaty,“ dodala. Vo videu sa dozviete viac.

Pozrite si herečku v našej galérii.