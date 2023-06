Prečítajte si rozhovor pre týždenník Život.

Máte za sebou veľký svadobný deň, od ktorého prešiel približne mesiac. Mohli by sme si ho trošku zrekapitulovať.

Otto: S Peťkou sme dlho premýšľali nad tým, či spravíme veľkú, malú svadbu alebo odídeme niekam do zahraničia a zoberieme sa tam. Úprimne, myšlienka svadby v zahraničí niekde na pláži s tým, že po obrade to potom len oznámime rodine a blízkym, bola úplne prvá, ktorú sme chceli zrealizovať.

Petra: Keď sme však nad tým uvažovali, jednak sa nám to voči rodine zdalo egoistické a na druhej strane sme si na úradoch zistili, že svadba v zahraničí by znamenala aj tak absolvovať obrad na Slovensku, lebo takýto sobáš by na Slovensku nebol uznaný.

Otto: Povedali sme si, že ďalšie papierovanie nám za to nestojí, urobíme svadbu na Slovensku a následne sa vyberieme na svadobnú cestu k moru.

Svadba prebehla v úzkom kruhu približne s tridsiatimi hosťami. Nebol niekto urazený, že nedostal pozvánku?

Otto: S Peťkou sme sa dohodli, že pozveme len rodinu, priateľov a našich aktuálne najbližších spolupracovníkov. Keby sme totiž pozývali všetkých, ktorých poznáme, s ktorými sa priatelíme, svadobný zoznam by sa vyšplhal na tristo hostí a tomu sme sa chceli vyhnúť. V januári som absolvoval operáciu chrbtice, našťastie všetko sa hojí dobre, ale stále mám bolesti. Na svadbe som ich intenzívne pociťoval. Keďže aktuálne mám fyzické obmedzenia a často nevládzem, sám som bol za svadobnú hostinu v komornom duchu.

Petra: Napriek tomu nám k svadbe prišlo blahoželať veľmi veľa ľudí. (Úsmev.)

Otto: A prišli z celého Slovenska, dokonca aj z Čiech, z Moravy, čo si veľmi vážime, merať takú diaľku „len“ kvôli gratulácii. To znamená, že nás majú ľudia radi, a my im za to veľmi pekne ďakujeme. Mnohí nám takýmto spôsobom ukázali, že si nás ako priateľov vážia, a to je krásna vec.