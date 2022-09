Áno povedala prekladateľovi, publicistovi a literátovi TOMÁŠOVI HUČKOVI a zmenila si meno na MICHAELA HUČKO PAŠTEKOVÁ. Hudbe sa stále venuje, pred rokom začala spievať v kapele Srnka. Pop to však rozhodne nie je, je to kreatívna improvizácia, nie pre každého.

Nedávno si zaposmínala aj na spevácku minulosť. “Takto spätne je to spomienkový optimizmus, ale nie (úsmev). V princípe to bola zábava, celé sa to rodilo nejako prirodzene, spontánne, bez nejakého nátlaku, mám veľmi dobré rodinné zázemie, ktoré ma do ničoho nikdy netlačilo. Bolo to také do istej miery nejaké veľké dobrodružstvo. Veľa mi to dalo, aj mi to niečo vzalo, ale v prvom rade to bola zábava,” prezradila ešte v novembri Pašteková pre jojkársky Top Star.