Krásna a ultraštíhla herečka prezradila, ako to robí, že nikdy nepriberie. Jej manžel Martin Vaculík má dokonca dobrovoľne podváhu.

Kristína Vaculík Turjanová (43) našla šťastie po boku manžela, motocyklového pretekára Martina Vaculíka (33). Majú spolu dvoch synov Marka (6) a Maxa (4) Dvojica si povedala áno v roku 2016. Život herečky a profesionálneho športovca nie je jednoduché zladiť. Kristína je už takmer rok jednou z hlavných postáv seriálu Nemocnica a jej manželovi začína opäť pretekárska sezóna. Tohoročné Majstrovstvá sveta pretekov motocyklov na plochej dráhe Speedway GP 2023 odštartujú už 29. apríla, takže herečka bude svojho manžela vídať zriedka. S chlapcami jej pomáha opatrovateľka.

"Máme pani, ktorá je k dispozícii, keď deti ochorejú a nemôžem s nimi zostať doma. Je pre mňa v tomto veľkou pomocou. Využívam ju, aby som mohla v pokoji pracovať." Keďže Kristína musí byť k dispozícii počas nakrúcania, nemá fixnú pracovnú dobu. "Je to stresujúce pre každú matku, nielen pre herečky. Máme nevýhodu, že nakrúcanie sa môže posunúť, predĺžiť, čo vopred nikdy neviete."

Kristína Vaculík má svojho fanúšika doma, je to jej manžel. "Áno, môj muž je veľký fanúšik Nemocnice, keď to pozerá, videli ma samozrejme už aj moji chlapci Marko a Maxík. Oni neriešia že som herečka, ale sú hrdí na to, že ma vidia v telke," hovorí Kristína, ktorá svojím chlapom rada vyvára. Keďže má lepkovú intoleranciu, naučila sa, ako si v strave lepok nahradiť a ako si doma jedlo pripraviť tak, aby aj chutilo. Aj synom, napriek tomu, že nemajú lepkovú intoleranciu, vyberá pečivo podľa kvality.