Herec Michal Dočolomanský (†66)

Obľúbený Jánošík z muzikálu Na skle maľované bol známy aj svojou láskou k lietadlám. Najprv sa v roku 1972 prihlásil do Aeroklubu Bratislava-Vajnory. Musel zvládnuť plachtársky výcvik, aby mohol pilotovať vetroň. Po rokoch prešiel do Nitry, kde raz pri nehode vážne poškodil drevené lietadlo Orlík OK-7429. Pri pristávaní zosadol mimo dráhy, navyše trafil kolesom vyčnievajúci kanál. Vetroň musel ísť do Leteckých opravovní v Trenčíne.

Zdroj: EMIL VAŠKO, Instagram/SimaMartausová, archív Michal Dočolomanský

Pár rokov pred svojou smrťou sa vraj Dočolomanský chystal skočiť bungee jumping, ale plány mu prekazila rakovina pľúc. Mal rád aj pretekárske autá a športovú gymnastiku. V tej bol dokonca majstrom Slovenska družstiev starších dorastencov a na majstrovstvách Československa v roku 1960 získal bronzovú medailu. Pre Plus 7 dní sa bývalý člen činohry SND vyznal zo svojej leteckej vášne slovami: „Si sám a máš krídla. Každý by ich chcel mať aspoň na chvíľu. To je krásny pocit.“