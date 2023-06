Ako píše plus7dni.sk, Jana Majeská nepôsobí svojím vzhľadom veľmi slovensky. Naopak vďaka vyššej postave, výrazným črtám tváre a celkovému vzhľadu by sa pokojne uplatnila aj za veľkou mlákou. Nápadne sa podobá na hollywoodsku herečku Rosamunde Pike. Tá je o štyri roky staršia ako Jana, no ich podoba doslova bije do očí.

Obe pôsobia vznešene, ba až chladne. Sú vysoké a štíhle a majú pekné črty tváre. Rovnako sú obidve herečky blondínky. Sú aj nesmierne tvárne. Rosamunde Pike pochádza z Anglicka. Je uznávanou divadelnou herečkou, no uplatnila sa aj vo svete filmu. Vstup medzi veľké hviezdy sa jej podaril vďaka postave Bond girl vo filme Dnes neumieraj. Hviezdila aj vo filme Stratené dievča režiséra Davida Finchera. Svoju postavu stvárnila bravúrne po boku Bena Afflecka.

