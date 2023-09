Hudobný producent a scenárista Jaro Slávik (49) púta pozornosť nielen svojou výškou a širokými plecami, ale roky nosil aj svojský účes. Ako najväčší kat v talentovej šou sa zviditeľnil otvoreným slovníkom a „čírom“ na hlave. To je však už dávnejšia minulosť.

Ako píše plus7dni.sk, on aj diváci si museli zvyknúť, že sa v poslednom čase objavoval ostrihaný na koleno. Nebolo to z rozmaru, ale preto, že mu začali vypadávať vlasy. A Slávik sa rozhodol pre rázny krok. Ešte keď mal husté vlasy, hovoril, že ak mu začnú odchádzať, určite skúsi transplantáciu. Za to, že mal vo veci jasno pomerne skoro, môže slávny spevák.

„Keď som ako chalan videl, že si ju dal urobiť Elton John, okamžite som skonštatoval, že je to výborná vec, a ak sa mi stane niečo podobné, podstúpim ju aj ja.“ Ten čas nastal práve teraz. „V niektorých častiach hlavy mi vlasy rástli a v niektorých už nie. Viem, že ľudia si zvykli na môj úplne krátky strih, ale kto ma pozná, vie, že mne nezáleží na tom, čo hovoria ostatní. Tak som sa na to, po sedeniach na klinike, dal.“ Pozrite sa, ako teraz vyzerá v našej galérii.