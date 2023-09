Michal bol vitálny muž, ktorý mal práce až nad hlavu. A možno práve obrovské pracovné vyťaženie ho v minúte zmenilo na handrovú bábiku.

Príbeh Michala Vargu z južného Slovenska je príkladom toho, že život sa môže zmeniť v okamihu. Bol prvý jún 2022. Michal, ktorý pracoval v oblasti realít a financií, začínal svoj bežný pracovný deň. Jeho žena Janka na rozdiel od neho cestovala autom za prácou do iného mesta.

Vždy, keď dorazila po viac ako hodine cesty do kancelárie, zatelefonovala mu a robila to aj okolo obeda. Teraz sa jej to však nepodarilo...

„Michal pracoval nadmerne veľa. Pamätám si, že v tom období už začínal na moje naliehanie trochu zvoľňovať, pretože bol v jednom kolotoči,“ spomína pre týždenník Život na osudný deň Janka.

Hovorí, že keď mu volala tesne po dvanástej, nebral jej telefón. Spozornela, lebo to nemal vo zvyku a hovor prijal, aj keď mal hoci aj pracovné rokovanie. Keď jej však nezodvihol ani tretíkrát, vedela, že je zle. Narýchlo sa zbalila v práci a zamierila domov. Janka totiž bola presvedčená, že sa niečo muselo stať, pretože Michal jej dvíhal telefón vždy. Šliapla na plyn a nervózne odpočítavala vlečúce sa kilometre.

Zdroj: ARCHÍV M.V. Manželia sa milujú nadovšetko a veľmi radi cestovali.

Janke trvá cesta domov z práce aj po diaľnici až hodinu, tak Michalovi telefonovala aj z auta. Opäť nič. Tak zavolala susede – zdravotnej sestre, a presvedčila ju, aby sa k nim išla pozrieť, lebo Michalovi sa určite muselo niečo stať. Suseda totiž videla, že jeho auto stojí pred domom, tak bolo zjavné, že nikam neodišiel a na ignorovanie zvonenia nemal dôvod.

Janka opäť zavolala aj manželovi. Tentokrát jej to zodvihol. Nerozprával však, len jej do slúchadla niečo nezrozumiteľne bľabotal, akoby nebol schopný tvoriť slová. Janka pochopila, že je zle: „Ešte z auta som volala sanitku. Susedke sa k nám podarilo dostať a bola pri ňom až do príchodu záchranárov.“