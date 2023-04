Radí VŠEOBECNÁ LEKÁRKA MUDr. Adriana ŠIMKOVÁ, PhD.

Preventívna prehliadka pomôže odhaliť chorobu v počiatočnom štádiu a často zachrániť život. Podľa zákona je nárok na preventívku u všeobecného lekára, stomatológa, gastroenterológa, gynekológa (ženy) a urológa (muži).

Zdroj: archív VŠEOBECNÁ LEKÁRKA MUDr. Adriana ŠIMKOVÁ, PhD.

Dohodnite si termín

K všeobecnému lekárovi by ste mali prísť na bezplatnú preventívnu prehliadku každé dva roky. „Nerada používam slovo bezplatná. Pacient síce za ňu u lekára neplatí, ale nič nie je zadarmo. V princípe ju môže každý absolvovať v ktoromkoľvek ročnom období. Tradične, ako sa ochladzuje, prichádza chrípkové obdobie, narastá aj počet chorých v ambulancii. To môže byť aj jedným z limitujúcich faktorov, keď ‚preventívny čas‘ ide na úkor času venovaného chorým. Ako však ukázal COVID-19, nemusí to byť pravidlo. Najdôležitejšie je prísť na prevenciu a na období nezáleží,“ vysvetľuje lekárka Adriana Šimková.

Zdroj: Shutterstock

Čo vám skontrolujú?

„Každá preventívna prehliadka zahŕňa pohovor s pacientom, klinické vyšetrenie, odmeranie tlaku, výšky, hmotnosti, obvodu pása a odobranie krvi na laboratórne vyšetrenie. V závislosti od veku má pacient nárok napríklad na EKG, vyšetrenie stolice na skryté krvácanie alebo vyšetrenie členkovo-ramenného indexu,“ hovorí všeobecná lekárka. Lekár sa vás môže opýtať na rodinnú anamnézu, pracovnú záťaž, životný štýl a podobne. Okrem vzorky krvi vás môže požiadať o vzorku moču.