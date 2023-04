Ak vaše úsilie jesť iba zdravé a bezpečné potraviny prerastie do posadnutosti, koledujete si o vážny problém.

Priaznivcov zdravej výživy pribúda, nájdu sa však aj takí, ktorí to preháňajú. Ako prvé vylúčili potraviny, ktoré boli umelo hnojené, ošetrené pesticídmi či geneticky modifikované. Na tom nie je nič zlé, lenže im to nestačí.

Kam až to vedie

Ako sa správajú fanatici zdravého stravovania? Prejavy bývajú rozmanité. Napríklad, nedajú do úst nič, čo obsahuje „éčko“, hoci ide o prírodnú látku. Ovocie a zeleninu zjedia len vtedy, keď nie sú odtrhnuté dlhšie ako štvrť hodiny, a nekrájajú ich na kúsky, aby nestratili živiny. Za škodlivé považujú všetko, čo rastie v zemi. Nezdravá fixácia na konzumáciu zdravých potravín vedie k tomu, že postupne prestávajú jesť ďalšie a ďalšie potraviny, čo nakoniec môže prerásť do mentálnej anorexie.

Zdroj: Shutterstock

Na vlastnej koži

Nadšeným propagátorom zdravej výživy bol aj americký lekár a odborník na alternatívnu medicínu Steven Bratman, až kým sa sám nedostal do problémov. Prvý opísal nezdravú posadnutosť zdravou výživou a nazval ju „orthorexia nervosa“, čiže mentálna ortorexia. Prvýkrát použil tento termín v roku 1997, a hoci táto porucha zatiaľ nie je zaradená medzi psychiatrické diagnózy, s jej rôznymi podobami sa lekári stretávajú čoraz častejšie.