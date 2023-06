1. kolo: Vitamín C

Tento vitamín pôsobí ako silný antioxidant a je nevyhnutný na udržanie dobrého zdravia. Kyselina askorbová je pre organizmus absolútne nenahraditeľná, pretože bez nej by telesné orgány ani imunitný systém nemohli správne plniť svoje úlohy. Ľudské telo si vitamín C nedokáže vyrobiť, preto ho treba pravidelne dopĺňať – aspoň 60 mg denne, ideálne vo forme čerstvého ovocia a zeleniny. V 100 g červených ríbezlí sa nachádza 41 mg vitamínu C, v rovnakom množstve malín 26 mg. Bod pre červené ríbezle.

Stav: 1 : 0