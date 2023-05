Končíte školu a chystáte sa po 1. máji 2023 prvý raz zamestnať? Môže sa vás týkať automatický vstup do II. piliera. Čo to pre vás znamená?

Od 1. mája 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, automaticky vstúpia aj do II. piliera.

Zdroj: Shutterstock

Pre koho to platí?

Zmena týka sa nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale aj osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im vznikne. Ide napríklad o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla im povinnosť odvádzať na dôchodkové poistenie. Týka sa to aj osôb, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať na dôchodkové poistenie a pod.

V roku 2022 vstúpilo na trh práce 44 968 prvopoistencov, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.