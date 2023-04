Podľa časopisu Vlasta až 75 percent žien tvrdí, že tento zlozvyk im zasahuje do partnerského vzťahu. Stále viac ľudí je pripútaných k svojmu mobilu, neodložia ho ani pri pozeraní televízie, konzumácii jedla, či dokonca rozhovoru s najbližšími. Psychológovia tvrdia, že smartfóny sa stávajú "tretím" kolom vo vzťahu a odvádzajú od seba vzájomnú pozornosť partnerov. Prieskum v USA zistil, že až tri štvrtiny žien v dlhodobých vzťahoch má pocit, že im telefóny negatívne zasahujú do života, jedna štvrtina dokonca tvrdí, že si ich partner počas dôležitého rozhovoru písal správy, alebo mal pustené vtipné video!

Zdroj: Shutterstock

Ak ste k svojmu smartfónu emocionálne pripútaní a spoliehate sa na neho každú minútu, kontrolujete každé dve minúty, čo je nové, či nemáte správu a podobne, môže to skutočne váš vzťah nahlodať a poškodiť. Ale ruku na srdce, nestalo sa to už aj vám? Že ste si napríklad počas večere so svojím partnerom prehliadli váš displej, keď vám prišlo upozornenie?

Menej spokojnosti, viac depresie

Vedci už tento stav aj odborne pomenovali. Popisujú ho ako „technoferencia“ – technological (technologický) a interferencia (narušovanie, rušenie). Ako prvý začal tento termín používať Brandon McDaniel z Illinois State University, ktorý sa zameriava na ľudský rozvoj a rodinu. Pri analýze dotazníkov si všimol, že za veľkým množstvom problémov jedincov stojí časté kontrolovanie nových správ a oznámení na smartfónoch, ktoré narúšajú rutinné činnosti ako je napríkla djedlo, šport, či bežná konverzácia. A úplne rovnaké negatívne účinky má kontrolovanie telefónu na medziľudské vzťahy. Človek pociťuje nižšiu spokojnosť a horzí vyššie riziko depresie. Čo môžete urobiť?

Zdroj: Shuttertock

Čo môžete urobiť a nezabije vás to

Ak si svoj vzťah skutočne vážite, musíte sa vzdať svojho telefónu. Sarah Coyne, výskumníčka z Brigham Young University v Utahu radí, aby sme si doma prepli telefón do tichého režimu, nemali ho stále pri sebe a mohli sa tak sústrediť na partnera. Zároveň si telefón dajte do inej miestnosti. Verte, že to ide! Pokiaľ potrebujete skontrolovať niečo životne dôležité, najskôr to partnerovi alebo partnerke vysvetlite a až potom sa do telefónu pozrite. Zároveň pozor na to, aby ste neboli nervózni a útoční, ak sa váš partner vyjadrí pohŕdavo, alebo vyčítavo nad vaším neustálym písaním textoviek, či sledovaním napríklad Tik Toku. Veď predsa musí nejako zareagovať, aby ste sa s ním rozprávali, pokiaľ mu na vás a vašom vzťahu ešte záleží!