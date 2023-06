Pochudnutá, v dlhej sukni v štýle Fridy Kahlo a s temperamentným slovníkom, taká bola Milka Zimková, keď sa s ňou nedávno stretli z týždenníka Plus 7 dní. Ocitli sa v jej svete, v bratislavskom dome plnom kvetov, starožitného nábytku a umeleckých diel. Hoci jej príliš dlhé rozprávanie odoberalo sily, ako dlhoročná čitateľka PLUS 7 DNÍ poskytla rozhovor.

Rozprávala najmä o svojom najslávnejšom filme Pásla kone na betóne a krivde, ktorá ju v poslednom čase roztrpčila. Hlas sa jej lámal iba vtedy, keď zvrtla reč na svojich divákov po celom Slovensku. Od konca minulého roka za nimi nemohla so svojim monodrámami pre ťažkú chorobu cestovať, ale na onen svet sa jej určite nechcelo.„Uvidím, čo bude, keď sa pozviecham,“ podotkla medzi rečou.

Slabosť to nebola

Ťažšie sa jej dýchalo, občas pocítila bolesť, ale z vôle jej neubudlo. „Práve som dopísala jednu krátku esej, ktorú som sľúbila,“poznamenala Milka pred nami. Literatúra ju zachránila aj cez pandémiu, keď sa nemohlo hrať. Nesťažovala sa. „Nebola som na divadlo odkázaná. Skôr mi chýbal kontakt s ľuďmi, za roky si človek zvykne na priamy kontakt do očí,“ vysvetľovala.

V jednom dome herečka žila s exmanželom, ktorého nenazvala inak ako pán Zimka. Akademický maliar Ondrej Zimka, s ktorým toho veľa nenarozprávala, sa udomácnil na vrchnom poschodí, Milka bola šťastná na nižšom podlaží s malou romantickou záhradou. „Dole mám ešte dcéru s rodinou. Ale ja nechcem nikoho zaťažovať. Po celý život som sa spoliehala len na seba,“ hovorila nekompromisne. „Možno preto kamarátka vraví, že moje súčasné ťažkosti sú nervového pôvodu. Na všetkom, čo som robila, mi až príliš záležalo... A viete, monodrámy boli pre mňa rozkoš, no vláčenie sa s dvoma kuframi po vlakoch slasť nebola. Ale chcela som to robiť, tak som to robila. A dúfam, že to budem ešte robiť,“ nádejala sa.