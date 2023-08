„Vy umelci sa radšej už k ničomu nevyjadrujte, lebo sa len strápňujete,“ napísal jej k príspevku na Instagrame jeden z fanúšikov. Kristína totiž k téme o alkohole a jeho (ne)pití napísala status, ktorému však nerozumel úplne každý.

„Toto bude selfappreciation post. S fotkou, ktorá už vo feede je,“ napísala Kristína a pokračovala, že si dala pred rokom svoj osobný „challenge“- rok bez alkoholu: „Byť high on life ako sa hovorí. A tak vám poviem, never been better! Cez všetky otázky prečo som sa tak rozhodla, som dospela k tomu, že to je úplne jedno. Deep down som sa rozhodla a nechala sa unášať svojou pevnou vôľou. A dobre som urobila. Pozerám sa na ten rok a ďakujem všetkým mojim, čo mi dali support. Čo bude ďalej? No predsa ŽIVOT at its finest,“ napísala herečka a pokračovala: „Jediný reminder asi len, že buďme k sebe láskaví a dovoľme si vziať všetok čas sveta, ktorí potrebujeme. Na radosť. Na smútok. Na šťastie. Na bolesť. Na healing. Na living to the fullest...“

Sledovatelia jej snahu vzdať sa alkoholu síce chvália, lebo priznajme si, nie každý je schopný a ochotný urobiť to, nepáčilo sa im však niečo iné. Herečka ako keby zabudla rozprávať po slovensky, tak sa jej slová stali pre mnohých tak-trochu nezrozumiteľné.