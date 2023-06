Osudové stretnutie je jedno z vecí, na ktoré speváčka Martina Schindlerová rozhodne verí. Na základe jedného z nich vznikol aj jej najnovší singel. Skladba Za čiarou mala byť sólovým singlom, no po stretnutí s týmto raperom sa všetko zmenilo.

Unikátne spojenie Martiny Schindlerovej a rapera Bokiho vzniklo doslova zo dňa na deň: „Mala som vystúpenie na otváračke jedného záhradníctva a Boki tam mal rapovať. Stretli sme sa na zvukovke pred vystúpením. Nepoznali sme sa predtým, ale dali sme sa do reči. Spomenula som, že vydávam nový singel, tanečnú vec a že som tam pôvodne chcela mať rapový feat, ale nakoniec ma odhovorili. A Boki, že: „Veď pošli mi to, vypočujem si.“

Pôvodný zámer speváčke nakoniec vyšiel a hneď na druhý deň dostala naspievaný feat priamo v jej piesni. Martinin singel Bokiho inšpiroval, sám si zložil text a melódiu v jednej časti jej skladby. Speváčka bola nadšená, a o týždeň sa dvojica stretla znova na unikátnom nakrúcaní videoklipu k spoločnej skladbe.

“Klip sme nakrúcali v klube v meste, u môjho kamoša v garáži a niektoré zábery aj v pohybe pri šoférovaní. Hlavným hrdinom klipu sú hodiny, ktoré sa nachádzajú na stene v luxusnej garáži, a tie znázorňujú rozhodujúcu chvíľu, ktorá všetko zmení. Práve cez zábery na tieto hodiny, ktoré sú vyrobené z hliníkového disku športového auta, sa prestrihneme do kolesa v pohybe, lebo po každom momente, ktorý náš život nejako zásadne zmení sa vlastne púšťa všetko do pohybu a okamžite sa vydávame smerom, ktorým by sme predtým možno nikdy nešli. A presne o tom je aj skladba Za čiarou,” dodáva speváčka, ktorá je autorkou textu skladby.

