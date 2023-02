Neprajníci o nej hovoria, že je šetrná, no Jiřina Bohdalová si dopraje. Vo svojom dome má kuriózny darček, aký by chcel každý!

Je nielen najstaršou, najpopulárnejšou, ale aj najbohatšou českou herečkou. Koncom minulého roka si o Jiřinu Bohdalovú (91) robili starosti azda všetci. Potrápil ju zlomený stavec, chrípka, lekári si s ňou nevedeli rady, jej priaznivci sa za ňu modlili. Hoci sľúbila, že si dá od herectva pauzu, doma už neobsedí a chystá sa nakrúcať svoj magazín Hobby naší doby.

Bohdalka je skutočnou hereckou ikonou, ktorá je na výslní takmer 80 rokov. Náležite k tomu bola a je aj zaslúžene oceňovaná. Nielen potleskom, či oceneniami, ale i finančne. Peniažky sa jej len tak sypali, no herečka ich dokázala rozumne investovať. "Najlepšie do nehnuteľností," nech tu po nej zostane aj niečo hmotné, ako zvykne sama hovoriť.

O Jiřine poniektorí neprajníci tvrdia, že je príliš šetrná. Peniaze nerozhadzuje, naopak, celý život si zvykla odkladať na horšie časy. Tieto tvrdenia sa pani herečky dotkli, a tak vysvetlila ich pôvod. V mladosti jej otca zavreli do väzenia, mama sa z toho zrútila, a tak sa mladá Jiřina stala jedinou živiteľkou rodiny. Musela sa postarať o mamu aj o mladšiu sestru. Sama pritom v tom čase študovala na vysokej škole, no zároveň bola tehotná so svojou prvorodenou dcérou Simonou. Vtedy bola rada, ak mali vôbec na jedlo.