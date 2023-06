Len pár mesiacov dozadu poskytol Maštalír týždenníku Život rozhovor, kde sa dotkli aj témy jeho najväčšieho šťastia v živote.„Dcéra pre mňa znamená to, čo dieťa pre každého človeka, myslím si. Nedá sa o to deliť s ľuďmi, ktorí nemajú tú skúsenosť, ktorí doteraz neboli rodičmi. To človek naozaj pochopí a dokáže precítiť, až keď sa rodičom stane. Tí, čo sú už rodičmi, rozumejú tomu, čo hovorím,“ povedal.

Podľa našich informácií by sa mala rodinka uznávaného herca opäť rozrásť. "Kristína je v radostnom očakávaní. Emmka bude mať súrodenca," dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja blízkeho dvojici. A to nebol jediný človek, ktorý nám túto informáciu prezradil. "Videla som ju a má už krásne tehotenské bruško, ktoré sa zakryť nedá. Rozhodne nebude na začiatku tehotenstva," povedala nám jedna z čitateliek, ktorá manželku umelca stretáva. Snažili sme sa s hercom spojiť, no bez úspechu. Väčšie šťastie sme mali pri jeho manželke, ktorá bola veľmi milá.

Zdroj: TV MARKÍZA

Na otázku, či jej môžeme pogratulovať k druhému tehotenstvu, nás však odkázala na manžela. "Musíte sa spojiť s manželom, on je predsa len verejne známy," reagovala najprv Kristína. O dvojici je známe, že si súkromie stráži a vyzerá to tak, že sa to nezmení. "Zostaneme verní asi tomu, že čo je súkromné, je súkromné. Je to to naše. Dobre?" dodala s úsmevom pani Maštalírová. Svojimi odpoveďami radostnú novinku absolútne nevyvrátila.

Maštalír nám nedávno vysvetlil svoj postoj k otázkam na jeho súkromie. „Nie som ‚zdieľny‘ človek a nerád hovorím nielen novinárom, ale komukoľvek cudziemu o svojej rodine. Nedelím sa o svoje súkromie, nemám sociálne siete, kde by som sa fotil s rodinou, so známymi, kde som, čo som. Nemám v sebe rozmer takejto ‚zdieľnosti‘. Uznávam, že niekto to má, rešpektujem to, je to každého vec,“ povedal herec.