Český herec je najväčší výrobca škandálov súčasných dejín šoubiznisu, napriek tomu zrejme neexistuje nikto, kto by ho nemal rád. „Je to asi preto, že aj keď sa niekedy poriadne odviazal, ni­kdy nespravil nič také nechutné, aby sa musel hanbiť. Všetko napokon dokázal aj tak otočiť na žart. Vidím to všade, kam spolu prídeme. Kam vkročí, ľudia sa usmievajú a radi ho vidia,“ opisuje Kaisera jeho manželka, muzikantka Vokatá, píše Pluska.sk.

Život po infarkte

Po rokoch, keď vyrábal jeden škandál za druhým, angažmán s ním ukončilo hneď niekoľko divadiel a krachlo mu aj 25-ročné manželstvo s herečkou NAĎOU KONVALINKOVOU (72), sa zdá sa ako-tak upokojil. Výraznou mierou k tomu prispel aj infarkt myokardu, ktorý jeho organizmus zasiahol pred štyrmi rokmi.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sa o neho vtedy staral uznávaný kardiochirurg Jan Pirk, ktorý v minulosti liečil aj Václava Havla, Karla Gotta či Juraja Jakubiska.