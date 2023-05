Tereza Brodská mala v čase nakrúcania legendárneho muzikálu 5 rokov. Takže ju, pochopiteľne, filmovanie v hradných priestoroch fascinovalo. Navyše mala po boku oboch rodičov, tak si to užívala, píše Pluska.sk. Film je dodnes veľmi obľúbený. Tereza však prezradila, že všetko nebolo tak, ako to na pohľad vyzerá a ako to vnímajú diváci.

Vlastiil Brodský hral kráľa Karla IV., ktorého Česi nazývajú Otec vlasti. Poňal ho po svojom, čo sa zrejme všetkým úplne nepáčilo.„Asi po týždni nakrúcania prišiel za mojím otcom pán Höger, vzal ho bokom a povedal: Pán kolega, vy budete Karla IV. hrať stále takto???“ prezradila Brodská.

Vlastimil Brodský a Jana Brejchová hrali v Noci na Karlštejne aj s Karlom Högerom (v popredí).

Brodský poňatie Karla IV. nezmenil, hral ho naďalej rovnako, lenže Noc na Karlštejne stále patrí medzi najobľúbenejšie filmy, takže Brodský šiel zrejme na to dobre. Tereza Brodská spomína aj na to, ako jej mama zaskočila režiséra Zdeňka Podskalského a celý filmový štáb. Relatívne jednoduchá filmová scéna vznikala zdĺhavo, s problémami a režisér ledva udržal nervy na uzde.

V jednej scéne totiž prichádza Jana Brejchová ako Eliška Pomoranská na hrad Karlštejn. Lenže prichádza na koni a herečka mala panický strach z koní! „Pôvodne mala na koni pricválať! Tak to sa maminka zrútila!" prezradila Brodská.

Režisér Zdeněk Podskalský teda ustúpil, že namiesto cvalu môže Jana Brejchová priklusať, čo je pomalší pohyb. Ale ani to sa herečke nepáčilo. Režisér rezignoval: Dobre, tak na tom koni iba prídeš krokom. "Mama na to: Nié!!! Tak jej pridelili akéhosi koňovodiča," spomína známa dcéra známej mamy.

Lenže pre koňovodiča sa začalo peklo. "A keď sa maminka zase bála, lebo sa kôň otriasol, pán to už s nervami nevydržal a vyhlásil: Pani Brejchová, ten kôň sa pod vami ale musí hýbať!" opisuje Tereza Brodská.