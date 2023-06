Beáta počas krstu svojej najnovšej platne prezradila, prečo boli titulné obrázky na starých nosičoch vždy bez emócií. „Kedysi to bol taký štýl,“ povedala a pokračovala: „Pred rokmi sa tak fotilo. Tak som nebola s vážnou tvárou na platniach a obrázkoch len ja, ale aj všetci ostatní interpreti. Všetci sa na fotografiách tvárili veľmi vážne. Bol to náš imidž, proste to tak bolo, aj keď to je už dnes smiešne.“

A naozaj. Keď sa pozriete na platne spred rokov, všetci sú na obrázkoch vážni: „Ale čím som staršia, tým sa usmievam viac. Lebo úsmev sa mi páči.“