Hoci od detstva premýšľal o lietaní a chcel byť kozmonautom, pozoroval vtáky a mraky na oblohe a myslel na to, aké to je nebyť spútaný so zemou, po prvý krát letel lietadlom až v lete 2002. Túžbu stať sa pilotom nikdy nemal, no k lietaniu sa dostal i keď trošku z iného smeru.

Prvé stretnutie s lietadlom

„Boli to úžasné pocity,“ spomína Martin. „Navyše v roku 2002 sme ešte boli hokejoví majstri sveta, tak to bol vskutku krásny rok. O pár mesiacov na to som ešte letel malým športovým lietadlom a lietanie som si týmto definitívne zamiloval, aj keď som vtedy ešte ani len netušil, akým smerom sa vydám.“ spomína Martin, ktorý sa dostal na post CEO spoločnosti zabezpečujúcej lety na mieru sídliacej v Prahe.

Zdroj: Tomas Kriz

K práci, kde je jeho hlavným poslaním kombinovanie letov a zefektívniť cestovanie ľudí, sa dostal v roku 2008: „Začalo to brigádou popri vysokej škole v jednej leteckej spoločnosti,“ vraví Martin, ktorý si privyrábal na oddelení reklamácii. Odkiaľ neskôr prešiel k administratíve obchodného a distribučného systému a odvtedy – aj napriek tomu, že vyštudoval ekonómiu, si každú ďalšiu prácu hľadal v leteckej doprave.