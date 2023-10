Brandon Lee

Syn slávneho herca Brucea Leeho bohužiaľ tragicky zomrel počas nakrúcania filmu The Crow v roku 1993. Pri jednej zo scén ho postrelili ostrou strelou. Bola to vraj chyba bezpečnostných opatrení a zlá kontrola na pľaci. Previezli ho do nemocnice, tak však na následky zranenia zomrel. Šokovalo to celý filmový svet a malo to obrovský dopad samozrejme na rodinu, ale aj na fanúšikov.