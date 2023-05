Migréna je prekážkou v každodennom živote stoviek tisíc Sloveniek a Slovákov, pritom odbornú pomoc dostáva len veľmi málo z nich. Dôvodom je nízka informovanosť, nevyvážená starostlivosť o pacientov aj obmedzená dostupnosť neurológov.

Zdroj: Shutterstock

Trpí každý tretí, vedú ženy

Bolesťou hlavy, ktorá sa opakuje viac ako dvakrát do mesiaca, trpí viac ako tretina Slovákov a Sloveniek. V prípade častej bolesti hlavy by sa 61 % obrátilo na všeobecného lekára a 34 % by hľadalo pomoc u neurológa. Podľa oficiálnych štatistík Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2021 prišlo do ambulancií neurológov na Slovensku 26 665 ľudí s diagnózou migréna a iné syndrómy bolesti hlavy, pričom väčšinou to boli ženy.

Cesta k diagnostike migrény trvá na Slovensku v priemere 4 roky.