Cuketa proti pigmentovým škvrnám

Tento rok sa ich rodí neúrekom. Ak už neviete čo s nimi, tak ich zaraďte aj do rituálu skrášľovania. Cukety obsahujú vápnik, horčík, železo, vitamíny B1, B2 a B6 a tiež vitamín A a vitamín C. Vitamín B1 je veľmi účinný najmä pri kožných škvrnách, vitamín B2 znižuje tvorbu tuku v pokožke tváre a vitamín B6 urýchľuje proces hojenia. Vitamín C pôsobí antioxidačne, zmierňuje zápaly pokožky a upokojuje. Vitamín A spevňuje a je absolútnym pomocníkom proti starnutiu. Je dôležité, aby ste používali iba čerstvú a mladú zeleninu, pretože staršie cukety obsahujú príliš veľa horčín (cucurbitacínov).

2x pleťová maska

Pre mastnú pleť

Veľmi jednoduchá a superrýchla maska ​​z cuketových rezov. Nakrájajte cuketu (so šupkou) na kolieska a položte na pokožku tváre. Má adstringentný a odmasťujúci účinok. Tento variant je vhodný najmä pre mastnú pleť a pleť s veľkými pórmi.

Hydratačná

Jemnejším variantom je cuketová jogurtová pleťová maska. Plátky cukety alebo zvyšky cukety nastrúhajte a premiešajte s jogurtom a zmes naneste na pokožku tváre. Po 15 minútach jemne umyte vlažnou vodou. Na dekolt je táto maska ​​doplnená o štipku panenského olivového oleja, keďže jemná a tenká pokožka potrebuje väčšiu pružnosť.

