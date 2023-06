Veľmi záleží okrem iného na tom, ako definujete lásku. Len preto, že cítite v bruchu horúco a lietajúce motýle, neznamená, že ste sa skutočne zamilovali. Alebo to ešte nie je láska, ktorá by trvala celý život.

Zamilovanosť je o hormónoch a ďalších chemických reakciách v mozgu a tele. Ako to teda je s tou rýchlosťou, pokiaľ ide o zamilovanie? Podľa štúdie medzi vysokoškolákmi, ktorá bola zverejnená v Journal of Social Psychology, vyplynulo, že to boli muži, ktorí oveľa skôr než ženy povedali „milujem ťa“ a zamilovali sa. Zvláštne, že? Hoci sa predpokladá, že ženy sú emotívnejšie ako muži, v skutočnosti mužom trvalo 88 dní, kým sa zamilovali, zatiaľ čo ženám trvalo v priemere 134 dní, kým cítili podobný stav. A vedeli ste, že odmietnuť niekoho je riskantnejšia vyhliadka pre ženy ako pre mužov?

Prečo sa muži zamilujú rýchlejšie?

Zdroj: Shutterstock

Spoluautorka štúdie Marissa Harrison naznačila, že ženy potrebujú viac času na to, aby nadobudli dôveru k mužovi, a to kvôli podvedomej biologickej požiadavke, nájsť najvhodnejšieho partnera pre otca detí. To je pravdepodobne tiež dôvod, prečo žene najlepšie vyhovuje sex vo chvíli, keď sú uspokojené aj jej emocionálne potreby. „Ženy nevedomky odkladajú lásku, pretože by mohli reprodukčne stratiť oveľa viac, keď by si vybrali zlého muža. Rodí sa s konečným počtom vajíčok, ale muži produkujú denne milióny spermií,“ hovorí Harrison.