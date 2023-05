Na perfektný chod domácnosti a jej udržanie v dobrom stave toho musíte vedieť naozaj veľa, od upratovania cez umývanie riadu, pranie až po ovládanie domácich spotrebičov. Nikto však nie je dokonalý a každá chyba niečo stojí. Toto je osem najčastejších a tipy, ako sa ich vyvarovať.

Zdroj: Shutterstock

1. Nesprávne ukladáte riad do umývačky

Riad rozložte rovnomerne, nenechávajte niektoré časti umývačky prázdne. Nože otáčajte špičkou nadol, aby nedošlo k zraneniu pri vyberaní riadu z umývačky. Ak lyžice občas ostali neumyté, je to preto, že sa o seba zlepili. Do priehradky vložte časť lyžíc rúčkou nahor a časť rúčkou nadol, alebo ich pomiešajte s vidličkami.

2. Nevymieňate dosť často hubky

Či sú to špongie na čistenie kuchyne, kúpeľne alebo na umývanie riadu, odborníci ich odporúčajú vyčistiť každé 3 až 4 dni jedným z dvoch spôsobov. Prvý: namočenú hubku vložte na 2 minúty do mikrovlnky. Druhý: dajte ju do umývačky a nechajte prejsť celým cyklom vrátane sušenia. Každých pár týždňov hubku vymeňte za novú.