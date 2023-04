Na počte záleží

Ako často vysávate spálňu? Mali by ste to robiť aspoň raz týždenne alebo častejšie, najmä ak máte v spálni koberce. Odborníci na hygienu však odporúčajú vysávať podľa počtu členov domácnosti. To znamená, že ak ste dvaja a máte psa alebo mačku, mali by ste povysávať trikrát do týždňa. Vysávač by mal byť vybavený vysoko kvalitným filtrom, ktorý zachytí aj najmenšie čiastočky a roztoče.

Zdroj: Shutterstock

Preč s prachom!

Raz za týždeň spálňu dôkladne zbavte prachu. Nestačí len zbežne pobehať s prachovkou. Pozrite sa na miesta, ktoré možno máte vo zvyku vynechávať, ako sú svietidlá, okenné parapety, žalúzie, radiátor, priestor pod posteľou a vrch vysokých skríň. Práve tam sa prach najviac hromadí a spôsobuje dýchacie ťažkosti. Pravidelne čistite aj zvlhčovač vzduchu, ak ho používate.