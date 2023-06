1. kolo: Vitamín C

Jeden z najdôležitejších vitamínov a zároveň silný antioxidant, ktorý je nevyhnutný na udržanie dobrého zdravia. Kyselina askorbová je pre ľudský organizmus nenahraditeľná, pretože bez nej by nefungovali telesné orgány ani imunitný systém. Ľudské telo si vitamín C nedokáže vyrobiť, preto ho treba pravidelne dopĺňať – minimálne 60 mg denne. Medzi jeho najlepšie zdroje patrí čerstvé ovocie a zelenina. Zo 100 g jahôd získate 59 mg vitamínu C, z rovnakého množstva čerešní iba 7 mg. Bod patrí jahodám.

Stav: 1 : 0

Zdroj: Shutterstock