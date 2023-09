„Vedia variť, sú živelné, bezprostredné a ženské. Do veľkej miery je to aj tým, že značné percento z nich pochádza z vidieka,“ zamýšľal sa pre PLUS 7 Dní umelec starostlivo budovaným imidžom bonvivána. Otvorene tvrdí, že odmieta deti aj manželstvá, no o to viac si užíva horúcu ženskú náruč. Po niekoľkých Slovenkách, ktoré prešli jeho životom, sa opäť zamiloval u nás.

Výsada slovenských žien

Po premiére filmu Šťastný nový rok II herec vyhlásil. „Som známy tým, že nehodlám mať deti. Takže keď mi povedali, že môžem vydať Táňu (Pauhofovú, pozn. red), som rád, že som si to mohol kompenzovať aspoň vo filme. Počas filmovania mala, myslím, čerstvo po svadbe. Bol som najšťastnejší filmový svadobný otec na svete. Táňa je skvelá herečka, skvelé dievča,“ nechal sa unášať spomienkami na filmovačku.

Ani zďaleka to nie je jediná slovenská herečka, ktorá ho nenecháva chladným. „Fantastická a sexi bola napríklad Silvia Turbová. Ale aj Kamila Magálová, Zuzana Norisová, Iveta Blanarovičová, Daniela Šinkorová… Všetky majú navyše skvelú češtinu. Špeciálnou výsadou slovenských žien je aj prirodzená živelnosť a bezprostrednosť. Preto ich českí režiséri tak radi obsadzujú.“