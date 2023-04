Ako píše casprezeny.sk, pri hodnotení brali do úvahy ich skúsenosti s modelingom aj to, či počas predvádzania dokázali byť primerane zvodné. Najväčšiu kritiku od porotkýň schytali Denisa s Emou. Od Emy chceli, aby ich zvádzala po španielsky, keďže študuje tento jazyk na vysokej škole, ale skúškou poroty neprešla, píše markiza.sk. Tomáš na konci epizódy poslal domov práve tieto dve súťažiace.

Všetkým najviac vyrazila dych Bejba. Keď sa objavila vo dverách, zožala najväčšie ovácie. Za svoje plnšie krivky sa vôbec nehanbí a kráčala najsebavedomejšie zo všetkých dievčat. Porotkyne jej za energiu a odvahu udelili plný počet bodov. Titul Miss ruža napokon získala speváčka Katka, ktorá sa z výhry mimoriadne tešila.

Ako Tomáš vníma plnšie krásky? Majú u neho šancu aj bacuľky? ,,Určite áno. V kruhu modelov a modeliek sa pohybujem už desať rokov… A ja by som ani nechcel modelku už len preto, že by som sa musel po celom dni rozprávať o tom, ako bolo na kastingoch a aký bol fotograf, to by som už fakt rád vynechal. Takže určite nemusí byť modelka. Ani moje posledné tri priateľky, ktoré som mal, modelky neboli. Keď nie je modelka, je to výhoda, ale zas nehovorím, že nemôže byť modelka (smiech)," povedal Tomáš pre Plus JEDEN DEŇ. Pozrite si ju v našej galérii.