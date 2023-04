Ako píše casprezeny.sk, s jej manželom, Petrom Zvolenským, sú zobratí už osem rokov a spoločne vychovávajú jedného syna. Pred pár týždňami sa ale všetko zmenilo. Dozvedela sa, že otec jej dieťaťa jej bol neverný. A dozvedela sa to z médií, pretože jeho milenka zdieľala zamilovanú fotografiu.

Tentoraz sa však nenechala zahanbiť Dominika a nafotila sa kompletne nahá. Keď to zbadá jej ex, môže plakať do vankúša, že prišiel o takú ženu. Dominika je nenormálne sexi. Pozrite si ju v našej galérii.