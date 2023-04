Šéfka Kvapky nádeje totiž na Instagrame ukázala svoje telo v bikinách a to u nej nie je úplne štandardné. Zatiaľ čo svojho partnera neváha v pravidelných intervaloch fotiť doslovne v Adamovom rúchu, ona sa zatiaľ hrala na hanblivku a veľa zo svojho tela neukázala. Tomu je však, zdá sa, koniec.

K jednoduchej čiernobielej fotke len dopísala krátke: „Čas zničí všetko!“ Jej sledovateľom sa však nezdá, žeby to tak bolo aj v jej prípade, lebo fotografia si vyslúžila mnoho povzbudivých komentárov. Nečudo, veď Vendula je aj napriek tomu, že už prekročila päťdesiatku, stále poriadna kočka a zdá sa, že si to myslí aj jej o 16 rokov mladší manžel Pepa (35), s ktorým to Vendula ťahá už desať rokov.

Vendulu v bikinách, ale aj Pepu úplne bez šiat nájdete v našej galérii.