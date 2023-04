Slepé dievča otvára ľuďom oči o svojom hendikepe. JESSIE WOLINSKY (30) je veľkou inšpiráciou. Sociálne siete využíva na to, aby šírila osvetu o slepote. Napríklad na TikToku, kam publikujú zábavné krátke videá, ju sleduje viac ako 44 000 ľudí.

Dáva tam rady, čo sa nepatrí hovoriť slepému človeku alebo odpovedá na otázky zvedavcov. Mladá žena oslepla pred pár rokmi kvôli zriedkavému ochoreniu. Keď mala 7 rokov, diagnostikovali jej retinitis pigmentosa, kvôli ktorému človek postupne oslepne, píše magazín Život.

Avšak jej prístup k tomu hendikepu je inšpiratívny. „To, že kráčam po ulici s palicou, je silné vyhlásenie,“ povedala Wolinsky v rozhovore pre SHERA. "Ľudí to mätie a nie sú zvyknutí vidieť slepého človeka prechádzať sa alebo robiť určité veci, ako je cestovanie, takže v tomto zmysle to rozhodne môže získať veľa pozornosti," dodala. „Milujem, že môžem byť iná a používam to ako spôsob, ako pomôcť iným ľuďom, aby prijali veci, ktoré na sebe nemajú radi. Alebo veci, o ktorých spoločnosť hovorí, že sú nesprávne alebo zlé," povedala Jessie.

Hoci v tom našla niečo pozitívne, uvedomuje si aj negatívne stránky slepoty. S hendipekom nebola ani ona vždy vyrovnaná, spočiatku mala samovražedné myšlienky a bola závislá od návykových látok. Našťastie sa z toho dostala a dnes môže byť inšpiráciou pre mnohých ľudí.

Do sveta sa snaží vo veľkom šíriť myšlienku, že na vzhľade až tak nezáleží. Ona sama s tým mala kedysi problém a dnes tvrdí, že po tejto stránke ju slepota troška oslobodila. "Oslepnutie mi to naozaj zmenilo, pretože jedného dňa nebudem môcť vidieť, ako vyzerám. Tak prečo teraz trávim toľko času s víziou, že sa stresujem kvôli svojmu vzhľadu alebo nezverejním túto fotku, pretože mám vrásku či dvojitú bradu," vysvetlila.