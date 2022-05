Hviezde Spievankova Márii Podhradskej sa život obrátil naruby. Šťastie a radosť, ktoré svojim spevom rozdáva deťom, teraz potrebuje jej rodina. Manželovi diagnostikovali v decembri akútnu leukémiu. Bol a stále to je šok. Takúto správu nečakal nikto.

Miroslav Čačík, manžel Márie Podhradskej, pracuje ako manažér Spievankova. Žil učebnicovo zdravým životným štýlom, ako športovec posledné roky zabehol okolo 4 000 kilometrov ročne. V decembri sa všetko zo dňa na deň zmenilo. Zobrali ho do nemocnice a Mária ostala ostala pred Vianocami s deťmi sama doma

"Dlhodobejšie sa cítil unavený, potreboval si často ľahnúť, mal vyšší srdcový tep. Tak som ho vydurila k doktorke, ktorá keď mu zobrala krv, hneď vedela, že to nie je dobré, a poslala ho na hematológiu. Keby prišiel neskôr, tak to mohlo byť ešte náročnejšie. Táto forma leukémie je akútna, teda veľmi rýchlo postupuje, takže to, že prišiel skoro, bolo dôležité," povedala Spievanka pre web postoj.sk.

"Bol to šok. Takúto správu nečakal nikto. Rýchlo sme však pochopili, že v tom nemôžeme zostať sami. Od začiatku sme v tom boli s priateľmi," povedala pre Mária, ktorá tiež priznala, že to pred svojimi priateľmi netajili ani minútu. Silno veriacej rodine je práve v týchto chvíľach oporou aj ich viera.