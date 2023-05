Ako píše sarm.sk, pred necelými tromi rokmi privítali v rodine prvorodeného syna Jakubka, a teraz k nemu pribudla vytúžená dcérka Nina. Pár hodín pred narodením Niny Dominika skonštatovala, že zatiaľ sú u nich doma v prevahe muži. Dominika má už tiež parťáčku. Jej Nina sa narodila v nedeľu, a kedysi sa zvyklo hovoriť, že z dievčat narodených v nedeľu budú parádnice.

Nuž, nebolo by vôbec čudné, veď by mala byť aj po kom. Jej slávna mama je známa svojou záľubou v móde. Napokon, malá Nina má už teraz šatník, akým sa nemôže popýšiť len tak hocikto. Potomkovia sa im ozaj vydarili. Dominika dokonca ukázala tváričku jej Niny, no tá vyzerá celkom inak, ako Jakubko, keď bol v jej veku.

