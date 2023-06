Steve Martin

Americký herec hudobník je známy aj ako stand up komik. Napísal niekoľko kníh. Jeho memoáre s názvom "Born Standing Up" vydal v roku 2007. V tejto knihe sa zameral na svoju kariéru v stand-up komédii a ponúkol pohľad do svojho života komika. Ďalšou knihou, ktorú Steve Martin napísal je fiktívny román s názvom "An Object of Beauty", ktorý bol vydaný v roku 2010. Je o mladej žene Lacey Yeager, ktorá sa snaží uspieť v newyorskom umeleckom priemysle. Obe knihy sa stretli s veľkým záujmom.