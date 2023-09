Kristína Tormová hneď porovnala výchovu Deda Jozefa s dnešnou výchovou detí a spoločne s Kubovčíkom usúdili, že dnes by už taký seriál zrejme žiadna televízia neodvysielala, píše Pluska. „To bola kultová záležitosť našej generácie. Je to stále funkčné, živé. Tie melódie z toho sú úžasné. Výborný projekt,” priznal Kubovčík. Nato Tormová povedala, že s deťmi to pozerá dodnes. „Dnes keby niekto nakrútil seriál o tom, že starému pánovi príde balík a z neho vyskočí dievčatko a ostane u neho bývať, neviem, či by to odvysielali,” pokračovala.

Zdroj: RTVS Ján Žgravčák

"To by bol PedoJozef,” zahlásil Kubovčík a všetci v štúdiu vybuchli od smiechu. Michal tak verejne narážal na pedofíliu.