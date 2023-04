Legendárny Banán z Mafstory alebo Maroško z Profesionálov plánoval po pandémii ísť žiť do Chorvátska. Ako veľa umelcov a iných ľudí, aj on mal finančné problémy a celú pandémiu mu pomohli prežiť najmä kamaráti. Zatiaľ sa k moru nepresťahoval, ale vyzerá to tak, že sa má omnoho lepšie a užíva si najmä dcéru Petru a vnučku Viki.

Herec má 56 rokov, ale vyzerá akoby namiesto starnutia, mladol. Peter vyzerá skvelo, snáď lepšie ako kedykoľvek predtým. Opálený, usmiaty a v tvári snáď aj o 10 rokov mladší. Však, posúďte sami.

Pozrite si ho v našej galérii.