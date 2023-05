1. kolo: Vitamín C

Kyselina askorbová patrí medzi základné antioxidanty a medzi vitamínmi má exkluzívnu pozíciu. Predstavuje 80 percent dennej potreby všetkých vitamínov, zatiaľ čo všetky ostatné spolu iba 20 percent. Každý deň si doprajte štedrú porciu céčka – posilňuje imunitu a chráni pred rôznymi chorobami vrátane srdcovo-cievnych ochorení. Dospelý človek by mal denne prijať 80 až 100 mg. V 100 g čerstvých reďkoviek sa nachádza 15 mg vitamínu C, v 100 g mladého kalerábu 62 mg, čo stačí na pokrytie dennej potreby. Bod pre kaleráb.

Stav: 0 : 1

Zdroj: Shutterstock

2. kolo: Draslík

Táto minerálna látka je dôležitá pre nervovú sústavu, pomáha regulovať hladinu telesných tekutín a udržiavať optimálny krvný tlak. Chráni pred mŕtvicou, osteoporózou i obličkovými kameňmi, zlepšuje prísun kyslíka do mozgu a stimuluje vylučovanie inzulínu. Nedostatok sa prejavuje únavou, arytmiou, zvýšeným krvným tlakom, svalovými kŕčmi. Dospelý človek potrebuje denne 3 500 – 4 700 mg draslíka. V 100 g reďkoviek je 233 mg draslíka, v rovnakom množstve mladého kalerábu 350 mg. Opäť boduje kaleráb.

Stav: 0 : 2