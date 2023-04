Krásna 158 cm vysoká herečka schudla počas posledných týždňov štyri kilogramy a to jej imidž „dievčatka“ ešte podčiarklo. Tak by mnohí ani len nepomysleli na to, že je z nej šťastne vydatá dáma.

Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Janka sa však so svojím manželom na verejnosti neprezentuje, tak identita Adama Graňáka, brata bývalého slovenského hokejistu Dominika Graňáka, bola dlho pred jej fanúšikmi utajená. Prečo sa však dvojica na verejnosti neukazuje? "My to máme tak pod pokrievkou, lebo ja si myslím, že súkromie máme iba jedno a že je to veľmi fajn,“ prezradila pre Čas.sk talentovaná herečka.

Ak chcete vedieť, ako vyzerá manžel Janky Kovalčíkovej a aký vzťah má s rodičmi, kliknite na galériu TU.